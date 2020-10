MONDRAGONE. Primo caso positivo al Covid al plesso “Arcobaleno”. E’ una bimba di 9 anni

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Sarebbe il primo caso di positività al coronavirus a lezioni avviate, quello che riguarda una bimba di 9 anni frequentante la classe quarta della scuola Primaria, plesso “Arcobaleno”, Primo Circolo Didattico. Precisiamo che l’altro bambino risultato positivo al Covid-19 il 24 settembre 2020, frequentante lo stesso plesso, non ha mai cominciato l’anno scolastico, tuttavia avrebbe incontrato i suoi compagni ad una festa appena due giorni prima la conclamata positività, sottoposti poi ad isolamento fiduciario la settimana scorsa e per fortuna risultati negativi al test del tampone. Non ancora è chiaro se verrà sanificata solo la classe che ospita la piccola, ponendo in isolamento fiduciario eventuali contatti diretti, oppure l’intero Istituto.