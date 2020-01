MONDRAGONE. Restyling del rione “fatto con i piedi”. Cambia il livello del marciapiede e l’acqua piovana ristagna nei portoni

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Ancora lamentele circa i lavori di restyling che hanno coinvolto, fino a qualche settimana fa, il rione Crocelle e secondo alcuni cittadini, eseguiti in modo approssimativo così come sostiene anche Rota Rosa, residente in via Stazione che lamenta una incongruenza del nuovo marciapiede in prossimità della propria abitazione. Nel corso dei lavori la signora Rota ha più volte diffidato il capo cantiere – così come riportato in una nota inviata dal legale della interessata al Sindaco Virgilio Pacifico e all’ufficio tecnico di Mondragone – di non modificare la quota di livello del marciapiede, divenuto ora una sorta di gradino artificiale tra la strada ed il cortile adiacente la casa. Tutto ciò sta comportando l’impossibilità delle acque piovane di defluire, come accadeva un tempo, nella cunetta stradale contigua al marciapiede oggetto del lavoro. Ad oggi, nonostante questa cittadina abbia esposto la sua problematica al Primo Cittadino e al responsabile dell’ufficio tecnico, nulla è cambiato e la promessa degli stessi, di un immediato intervento per riportare l’altezza del marciapiede al vecchio stato, non è stata ancora mantenuta.