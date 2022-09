Sanzioni da 166,66 euro per i trasgressori

MONDRAGONE – Blitz della polizia municipale a Mondragone per contrastare il fenomeno degli sversamenti e dell’abbandono dei rifiuti anche in orario serale e notturno. Elevate numerose sanzioni ai sensi dell’ordinanza n. 21 del 28/03/2012 a seguito di appostamenti mirati e controlli specifici in zona lido, in via Domiziana, via Benedetto Croce e in località Sancello – zona depuratore.