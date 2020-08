MONDRAGONE. Ritrovata Fulvia, scomparsa da giorni: si trova a Roma

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Si tratterebbe di un allontanamento volontario quello di Fulvia Ruggiero, la donna che dall’8 agosto scorso, non dava più notizie di sé.

Fulvia si era allontanata dalla sua abitazione di via Tibullo 11, sabato sera e l’ultimo contatto tra la donna ed i suoi familiari era poi avvenuto, attraverso l’applicazione Messenger, il 10 agosto scorso dove scriveva di trovarsi a Roma. Un’ affermazione ritenuta inverosimile dai suoi congiunti. Abbiamo però appreso poco fa che Fulvia sta bene e si trova effettivamente nella capitale.

Il marito Angelo, nei giorni scorsi, ci era apparso molto scosso e turbato per quanto stava vivendo, al punto da pregarci di pubblicare un suo appello a quanti potessero avere notizie della congiunta. Ci è sembrato doveroso dunque ricontattare Angelo per avere una conferma ufficiale della bella notizia e questo nel rispetto di tutti coloro che si sono preoccupati per le sorti della donna.