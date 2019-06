MONDRAGONE. Salva due amici che stavano annegando e si lussa una spalla. Ora è alla Pineta Grande

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – È accaduto nel tardo pomeriggio di oggi al lido Patrizia sul lungomare nord di Mondragone. A causa delle forti correnti dovute al mare mosso, due ragazzi hanno rischiato di annegare ma sono stati miracolosamente tratti in salvo da un coetaneo che è riuscito a portarli entrambi a riva. Sul posto sono immediatamente giunti gli operatori del 118 allertati dai bagnanti, per soccorrere il ragazzo intervenuto nel salvataggio che per trainare i due uomini a riva, si è provocato una lussazione alla spalla ed è stato dunque trasportato alla Clinica Pineta Grande di Castel Volturno.