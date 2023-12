MONDRAGONE. Schianto in scooter, centauro grave in ospedale

Ricoverato alla clinica Pineta Grande di Castelvolturno…

MONDRAGONE – Incidente, la notte scorsa, in piazza Kennedy, nel centro della città di Mondragone, Un 30enne del posto, in sella al suo scooter per cause ancora in corso di accertamento avrebbe perso il controllo del mezzo finendo prima contro una vettura e poi sull’asfalto.

Sul posto i sanitari del 118. Le condizioni del centauro, ricoverato presso la Clinica Pineta Grande di Castelvolturno, apparse da subito gravi, desterebbero preoccupazione.