MONDRAGONE. Scomparso da due giorni, Arcangelo è stato ritrovato

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Finalmente una bella notizia giunta poco fa. È stato ritrovato, a seguito di una segnalazione, Arcangelo Rotondo di 38 anni, l’uomo scomparso nel nulla da due giorni. A lanciare l’appello oggi pomeriggio sono stati i suoi familiari che non avevano più sue notizie ed inoltre il suo telefonino risultava spento. In molti hanno risposto all’ appello non solo condividendo la foto del ragazzo sui social, ma partecipando in qualche modo alle ricerche fino al suo ritrovamento avvenuto in serata.