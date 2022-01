MONDRAGONE. Sequestrato un fabbricato, scattano 4 denunce

MONDRAGONE – A seguito di complessa attività di indagine di iniziativa risalente al mese di ottobre 2021, il comando di polizia locale di Mondragone inviava alla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere notizia di reato, corredata da richiesta alla autorità giudiziaria di decreto di sequestro di un fabbricato in cemento armato costituito da quatto piani fuori terra oltre al cantinato, fondazione, platea, pilastri e solai, all’interno del quale erano abbandonati materiali di risulta, anche pericolosi, sito in via Palermo fronte civico 31 bis e del cortile condominiale dello stesso civico di via Palermo anch’esso invaso da rifiuti (ingombranti, rifiuti solidi urbani, materiali ferrosi, plastici e pericolosi.

L’ autorità giudiziaria procedente accettava tale richiesta ed emetteva decreto di sequestro e avviso di garanzia nei confronti delle quattro persone denunciate dal comando della polizia locale di Mondragone.