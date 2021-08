MONDRAGONE. Si è fatto una casa abusiva nel comando dei Vigili, ma Zannini e Pacifico lo promuovono Dirigente ai Tributi

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Giusto perché è stato un bravo ragazzo e nessuno lo può negar, e giusto perché l’aver commesso un abuso, occupando illegittimamente dei locali all’interno del Comando, adibendoli a grazioso appartamentino era una impresa da premiare, la Giunta Comunale con verbale di deliberazione n. 56 del 2 agosto 2021, gli ha conferito l’Oscar.

David Bonuglia, il comandante della Polizia Municipale, è stato designato responsabile dell’ufficio Tributi e sarà funzionario responsabile di tutti i relativi settori.

Un esempio dunque da imitare perché da oggi i mondragonesi avranno ancora più consapevolezza del fatto che non sempre chi sbaglia paga ma anzi. Voci di corridoio affermano che non vi fossero dei validi candidati, oltre al simpatico Bonuglia a cui poter consegnare l’ambita “statuetta” del settore tributi e ciò ha portato a mettere la corona sul capo di colui che a quanto pare, non ha nemmeno rispettato l’ordinanza emessa dal responsabile dell’Ufficio Tecnico che obbligava il comandante al ripristino dello stato dei luoghi entro dieci giorni.

“Se vivi abbastanza a lungo e sei in grado di parlare, ( o di…), un Oscar puoi sempre vincerlo”.

Il motto ha la firma di uno che a Hollywood ha fatto la storia, ma non tutti possiamo essere come John Wayne.