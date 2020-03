MONDRAGONE. SOSPETTO CORONAVIRUS. Muore a 46 anni Giuseppe dopo febbre e crisi respiratoria. Si attendono le analisi del tampone

MONDRAGONE ( Maria Assunta Cavallo) – Emergono alcune informazioni su Giuseppe Buonaugurio, l’uomo trasportato d’urgenza questa notte dal 118 all’Ospedale “San Rocco” di Sessa Aurunca, a causa di febbre alta e grave crisi respiratoria (QUI I DETTAGLI). Purtroppo questa mattina Giuseppe si è spento all’età di 46 anni e sul suo corpo è stata disposta l’autopsia ed effettuato un tampone faringeo, spedito al Cotugno di Napoli, per accertare o meno la presenza del virus Covid-19. Il tampone post mortem è stato effettuato in altri casi, soprattutto all’inizio dei contagi in quella che è stata denominata la “Zona Rossa”, in Lombardia. Il tampone faringeo è un test che consente di analizzare la mucosa della faringe, per permettere l’individuazione di eventuali batteri. Solitamente si effettua in caso di sospette infezioni ed è il modo più immediato per capire se una persona abbia contratto il nuovo coronavirus.

Giuseppe Buonaugurio era da tutti conosciuto come un ragazzo buono, educato, umile e generoso, solito salutare tutti sempre con il sorriso sulle labbra. Durante l’ultima edizione del Carnevale 2020, è rientrato tra i vincitori della maschera più bella, ed è bastato questo piccolo momento di gloria a renderlo felice. Si perché Peppino, come lo chiamavano, si accontentava di poco.

Non ancora è stata fissata la data dei suoi funerali che verrà stabilita solo quando arriverà l’esito del tampone, atteso in queste ore. E’ chiaro che i sintomi hanno fatto immediatamente temere il peggio, considerando i contagi che stanno aumentando anche nella nostra provincia. Ma collegare automaticamente un decesso causato da problemi alle vie respiratorie come quello del 46enne al coronavirus è sbagliato finché non dovesse arrivare la conferma dallo Spallanzani. Resta il sospetto dei medici su questo caso, un sospetto che solo il test potrà smentire o confermare.