MONDRAGONE. Spaccio di droga, arrestato 20enne

MONDRAGONE – In Mondragone, lungomare nord, i carabinieri del locale Reparto Territoriale, unitamente a personale della Compagnia d’Intervento Operativo del 10 ° Reggimento “Campania”, hanno tratto in arresto un 20enne di Castel Volturno, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il giovane è stato fermato dopo aver ceduto sostanza stupefacente a tossicodipendente del luogo. A seguito di perquisizione personale i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato gr. 21 circa di sostanza del tipo “hashish”, suddivisa in nr. 11 stecche e nr. 3 involucri; nonché grammi 8 circa di sostanza del tipo “marijuana”, suddivisa in nr. 7 dosi. Sequestrata anche la somma in contanti di € 106,90, ritenuta provento dell’attività illecita ed un coltello a serramanico lungo 20 cm ed avente lama da 9 cm. L’arrestato è stato posto agli arresti domiciliari presso propria abitazione in attesa del rito direttissimo.