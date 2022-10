MONDRAGONE. Spari in piazza Sant’Angelo: colpita la finestra di un ambulante

Sul posto la polizia scientifica

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Spari a Piazzetta Sant’Angelo. È accaduto questa mattina quando ignoti hanno esploso un colpo di pistola contro l’abitazione di un cittadino italiano che di mestiere fa il rottamaio, per intenderci recupera e vende ferro vecchio, colpendo una delle finestre dello stabile. I motivi del gesto sono ancora al vaglio delle forze dell’ordine, ed intanto nel tardo pomeriggio di oggi, la scientifica, accompagnata da due pattuglie dei carabinieri del reparto territoriale di Mondragone, si è recata sul posto per tutti i rilievi del caso. La presenza massiccia delle forze dell’ordine ha creato non poco scompiglio tra i curiosi che in un primo momento, hanno associato la presenza dei carabinieri ad una lite familiare tra coniugi.