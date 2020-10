MONDRAGONE. Terribile incidente, auto si ribalta e finisce in un burrone. 4 ragazzi in gravi condizioni

MONDRAGONE – Un’auto in una strada di Mondragone si ribalta e termina la sua corsa in un burrone, con 4 ragazzi a bordo. Immediata è stata la chiamata al 118 per l’invio dei soccorsi.

Considerato sia il particolare e pericoloso luogo dove l’auto si è ribaltata, sia il buio serale, è stato davvero complicato per i Vigili del Fuoco riscontrare il sito esatto dove i malcapitati giovani potevano trovarsi.

Gli Operatori della Centrale Operativa in Servizio con l’ausilio dei Medici addetti, hanno prontamente attivato il protocollo della geolocalizzazione tramite cellulare in dotazione alla Centrale Operativa.



In particolare, un ferito dal luogo del sinistro inviava una chiamata al cellulare dei sanitari che avevano passato il proprio numero e dallo stesso, attraverso il software rilevavano la precisa posizione del mezzo e dei feriti.