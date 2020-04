MONDRAGONE. Torna dal nord e se ne va in ufficio postale. Riconosciuta e denunciata dai cittadini

La donna non ha rispettato l’isolamento domiciliare imposto dall’emergenza sanitaria



MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Questa mattina il Gruppo Protezione Civile Comunale di Mondragone, coordinato da Aldo Santamaria, è stato impegnato in diverse attività sociali come la distribuzione dei supporti informatici agli studenti mondragonesi utili per la Didattica a distanza, e la gestione dell’affluenza dei cittadini sia all’interno che all’esterno degli uffici postali in modo da evitare assembramenti e garantire il rispetto della distanza di sicurezza tra gli utenti. Durante lo svolgimento di tale servizio, alcune persone questa mattina, hanno notato la presenza all’interno dell’edificio di una donna proveniente da una Regione del nord Italia che non avrebbe rispettato l’isolamento domiciliare. Nell’immediatezza dei fatti i volontari hanno informato la Polizia Municipale che è intervenuta sul posto denunciando la donna obbligandola a tornare a casa.

“Un lavoro quello dei Vigili – ha commentato Santamaria- che merita il plauso di tutti noi perché grazie ad una assidua e attenta attività di controllo sul territorio assieme a tutte le altre forze di polizia, vengono emesse sanzioni pesanti a carico dei trasgressori. Un plauso va anche al Sindaco Virgilio Pacifico per i numerosi interventi di sanificazione delle vie cittadine che verranno effettuati da una ditta specializzata nei giorni a venire. Voglio inoltre ringraziare tutti i volontari della Protezione Civile che quotidianamente sono a servizio della comunità”.