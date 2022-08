MONDRAGONE Tragedia in città: 45enne muore nel piazzale della chiesa

La Procura ha disposto l’autopsia sul corpo dell’uomo, anche se si sospetta che sia stato colto da un attacco cardiaco. Tanti i messaggi di cordoglio

MONDRAGONE Si ‘ sentito male nel piazzale antistante la chiesa ma, nonostante l’intervento dei soccorsi, per lui non c’è stato nulla da fare. E’ morto così Roberto R., a soli 45 anni: la tragedia è avvenuta a Poggio Renatico, in provincia di Ferrara, dove il 45enne di Mondragone risiedeva ormai da anni. La procura ha disposto l’autopsia sul corpo dell’uomo, anche se si sospetta che sia stato colto da un attacco cardiaco.