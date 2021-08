MONDRAGONE. Trascinate dalla risacca, rischiano di annegare. Militare della Guardia di Finanza salva 3 donne

MONDRAGONE – Sono stati momenti terribili quelli vissuti nella giornata di ieri, domenica 8 agosto, a Mondragone, dove tre donne hanno rischiato di annegare in mare a causa della risacca. Sul posto, per fortuna, c’era un finanziere originario del luogo, libero dal servizio e in vacanza, che non ci ha pensato due volte e si è tuffato in mare, salvando ben tre vite. La vicenda si è verificata al Lido Venere, dove A.L., militare della Guardia di Finanza, in servizio a Lecco, stava trascorrendo la giornata in relax. Il militare ha notato le tre donne in evidente difficoltà al largo e si è subito adoperato per salvarle: aiutandosi con un materassino, l’uomo ha raggiunto prima la più anziana delle donne, una 60enne, e poi anche le altre due, la figlia e un’amica della giovane, riportandole a riva.

Sul posto sono arrivati anche i sanitari del 118, che hanno trasportato le tre malcapitate per accertamenti alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno: nessuna di loro, per fortuna, ha riportato gravi conseguenze, ma soltanto un grande spavento.