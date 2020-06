MONDRAGONE. Tremendo incidente auto-scooter sul lungomare, due giovani in ospedale

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Gravissimo incidente stradale avvenuto nella notte sul lungomare nord, zona “stella maris” Uno scooter Honda Sh 300 con in sella B.S. e F.M., ha impattato contro una Fiat Panda. I due giovani rimasti feriti in modo grave, sono stati soccorsi da due ambulanze del 118 e trasportati presso la clinica Pineta Grande di Castel Volturno. Uno di loro, trasferito poi in altra struttura ospedaliera, dove è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico alla milza e al polmone, l’altro giovane invece ha riportato la rottura della tibia e del perone. Feriti in modo lieve gli occupanti della utilitaria.