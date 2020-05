MONDRAGONE. Un’ordinanza chiude la spiaggia libera. È polemica

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Accolta in modo negativo dai cittadini rivieraschi l’ordinanza Sindacale n. 25 firmata oggi, 29/05/2020, dal primo cittadino Virgilio Pacifico e che ordina da oggi e fino all’adozione di un piano comunale, il divieto di accesso alla spiaggia libera.

Una decisione resasi necessaria a causa dell’emergenza epidemiologica Covid-19 in atto e che necessita di iniziative per evitare la diffusione del virus e per evitare il dilagare di comportamenti non conformi alle misure di contenimento emanate dal g

overno, specie quando questi potrebbero verificarsi in luoghi turistici, generando assembramenti dovuti soprattutto alla presenza sul territorio, di persone provenienti da zone limitrofe.

Si tratta ovviamente di un provvedimento adottato in via temporanea a tutela della salute pubblica, in attesa che venga predisposto un piano che rispetti le indicazioni dell’ordinanza regionale e del relativo protocollo di sicurezza. Ciò nonostante, la decisione di chiudere l’accesso alle spiagge libere, ha adirato quei cittadini che vivendo una condizione di disagio economico, di certo non possono permettersi l’accesso a spiagge private. Per loro, il tanto atteso “posto al sole”, rimane solo una chimera.