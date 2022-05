IL VIDEO. MONDRAGONE. Violenza in città: operaio aggredito davanti al Comune

MONDRAGONE ( Maria Assunta Cavallo) Nella giornata di ieri è giunto un video in redazione che fa ben comprendere come la violenza dilaghi indisturbata in città. Un’ aggressione avvenuta fuori dalle mura del municipio, e questo rende il fatto ancora più grave, nella centralissima Viale Margherita. Dalle immagini si intravede un uomo mentre prende per il collo un altro uomo già accasciato a terra, per poi sferrargli un pugno in testa. La vittima, che pare sia un lavoratore di una società appaltata dal Comune, non mostra segni di reazione incassando il colpo. Il video si commenta da solo ed oramai qualsiasi parola venga scritta per muovere qualche coscienza, appare superflua visto l’immobilismo di chi dovrebbe garantire ordine e sicurezza pubblica.