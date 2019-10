Morta a 22 anni dopo l’intervento chirurgico. Oggi l’addio a Maura Di Puoti

CASALUCE – Oggi è il giorno dell’ultimo saluto a Maura Di Puoti, la 22enne deceduta all’ospedale di Baggiovara a causa del disseccamento dell’aorta. La sua famiglia, residente a Ca’ Di Sola, ha deciso di portare la giovane nella sua città di origine, a Casaluce, per celebrarne i funerali. La sua morte, su cui si sta ancora indagando, ha portato 11 medici di Rometta sotto indagine per omicidio colposo. Gli esami autoptici proseguono per cercare di capire se la patologia che ha colpito Maura sia collegabile agli interventi medici a cui è stata sottoposta per due settimane a Sassuolo: fino a questo momento nessuna delle parti si sbilancia sulle possibili cause che hanno provocato il decesso della 22enne, inizialmente ricoverata a Vignola per quella che si pensava potesse essere una semplice appendicite. La ragazza poi è stata trasferita prima a Sassuolo, dove è stata operata d’urgenza, e poi a Baggiovara, dove ha cessato di vivere. Gli approfondimenti sulla patologia proseguiranno per altri 4 mesi, mentre i familiari chiedono e pretendo chiarezza su quanto accaduto alla giovane.