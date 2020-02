Morta dopo un aborto, chieste quattro condanne

MARCIANISE – Il procuratore generale nel processo di Appello a carico di 7 persone tra medici ed infermieri degli ospedali di Caserta e Marcianise, accusati della morte di Maria Ammirati, ha invocato la conferma di 3 assoluzioni e uno sconto di pena rispetto alle condanne emanate in primo grado.

Invocata la condanna a due anni per Maria Tamburro, Maria Golino e Luigi Vitale, condannati a 4 anni in primo grado, e per Nicola Pagano, già condannato a 3 anni. Chieste le assoluzioni per Carmen Luigia De Falco, Andrea Fusco, Pasquale Parisi. La sentenza a loro carico è stata impugnata dalla Procura.

Maria Ammirati morì a soli 35 anni dopo un aborto ed un’odissea tra gli ospedali di Caserta e Marcianise, nell’anno 2012.