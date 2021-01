MONDRAGONE – Tristissima giornata per la città di Mondragone. In queste ore è stata resa nota la morte di Clara Di Fazio. Per il comune rivierasco era un reale punto di riferimento per la comunità, essendo stata per decenni la catechista della chiesa di San Giuseppe Artigiano.

Numerosi i messaggi di cordoglio che in queste ore stanno giungendo alla famiglia.