Moto precipita in un fossato: due giovanissimi in ospedale

MADDALONI Una moto precipita in un fossato e due giovani finiscono in ospedale. E’ accaduto poco fa a Maddaloni, in via Santa Lucia e l’incidente, le cui cause sono ancora da chiarire, ha mandato in tilt il traffico cittadino. Non si sa ancora, infatti, se il conducente abbia perso il controllo della moto o se la stessa abbia impattato contro un altro mezzo.

Sul posto si sono subito portati i vigili del fuoco ed i sanitari del 118 che hanno poi condotto i due giovani, residenti a Maddaloni in via Cancello ed in via Grotticella, al pronto soccorso dell’ospedale di Caserta ed al nosocomio di Marcianise.