MOVIDA VIOLENTA A S. MARIA C.V. Cameriere di un bar aggredito e minacciato con un’accetta

L’intervento di alcuni alcuni avventori del locale ha evitato il peggio

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Movida violenta, nel weekend appena passato, nei pressi dell’Anfiteatro Campano a Santa Maria Capua Vetere. Un dipendente di uno dei bar nelle vicinanze di piazza I Ottobre √® stato picchiato da quattro ragazzi. Il giovane cameriere era intervenuto dopo che i quattro avevano iniziato a rompere bottiglie di vetro per strada, buttato a terra un secchio della spazzatura in prossimit√† del bar. All’intervento del cameriere questi lo hanno prima aggredito verbalmente per poi passare all’aggressione fisica. Il lavoratore √® stato picchiato con calci e pugni e minacciato con un’accetta. Il tempestivo intervento degli avventori del locale ha scongiurato il peggio.