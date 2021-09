MOVIDA VIOLENTA Il sindaco di Caserta Carlo Marino costretto a fare dietrofront: sì alla colazione nei locali del centro fin dalle 6 del mattino

Il primo cittadino ammette l’errore. Firmata stamattina l’ordinanza numero 67 che annulla la n.65 che prevedeva nei fine settimana il divieto di somministrazione di bevande e alimenti dalle 24 alle 8 del mattino.

CLIKKA QUI SOTTO PER LEGGERE L’ORDINANZA N.67 DEL 03/09/2021

Ordinanza 67

CASERTA (r.s.) Carlo Marino fa dietrofront e ammette che per un “mero errore materiale l’ordinanza sindacale n.65 prevedeva che il divieto assoluto di somministrazione di alimenti e bevande o vendita per i pubblici esercizi e attività artigianali, dal venerdì alla domenica nelle strade incluse nel quadrilatero via Roma, via Unità Italiana, via San Carlo, piazza Vanvitelli, via Gasparri, via C. Battisti, fosse vigente dalle 24:00 alle ore 8:00 del giorno successivo, anzichè dalle ore 24:00 alle ore 06.00 del giorno successivo”.

Per tale ragione, stamattina il sindaco di Caserta ha firmato una nuova ordinanza, la numero 67, che, oltre ad annullare la numero 65, stabilisce che bar e locali delle suddette strade possano fin dalle 6 del mattino riavviare il servizio di somministrazione di alimenti e bevande. Insomma, chi vorrà potrà gustare caffè, cappuccino e cornetto fin dalle prime ore del mattino e non sarà costretto ad attendere le 8.

Nell’ordinanza n.67 è anche scritto che “fatta salva l’adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica, su tutto il territorio cittadino, dal 3 al 30 settembre 2021, si ordina il divieto di consumo di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione ed in qualsiasi contenitore, tutti i giorni dalle ore 22:00 alle ore 08:00 del giorno successivo, nelle aree pubbliche, aperte al pubblico e soggette ad uso pubblico di tutta la città, ad eccezione del servizio ai tavoli sulle aree in concessione di occupazione di suolo pubblico; il divieto sull’intero territorio comunale della vendita al dettaglio e per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche, dalle ore 20:00 alle ore 08:00 del giorno successivo, per tutti gli esercizi di vicinato, attività artigianali o attraverso distributori automatici e dalle

22:00 la vendita delle altre bevande da asporto in contenitori di vetro a tutte le attività

commerciali; divieto assoluto di somministrazione di alimenti e bevande o vendita per i pubblici esercizi e attività artigianali, dalle ore 24:00 alle ore 06:00 del giorno successivo, dal venerdì alla domenica, nelle strade incluse nel perimetro via Roma, via Unità Italiana, Piazza Andolfato, via San Carlo, Piazza Duomo, via Pollio, piazza L. Vanvitelli, via R. Gasparri, Piazza A. Gramsci, Corso Trieste, via C. Battisti, Piazza Gen. Amico, comprese le citate strade; lo sgombero dei locali ubicati nel perimetro, su indicato, dagli avventori/clienti dalle ore 00:30 del sabato, della domenica e del lunedì; per gli stessi locali, di cui al perimetro, il divieto di diffusione della musica dalle ore 22:00; che i divieti di cui sopra non sono validi per le attività di delivery”.