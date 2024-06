MOVIDA VIOLENTA nella notte: rissa tra bande rivali. Paura tra i residenti

La lite scoppiata per futili motivi.

VAIRANO PATENORA. Una violenta zuffa è accaduta nel corso della notte scorsa nella piazza principale di Vairano Scalo, frazione di Vairano Patenora, zona frequentata da moltissimi giovani.

Ancora una volta raccontiamo, dunque, di un episodio di movida violenta. Stavolta lo scontro sarebbe scoppiato tra un gruppo di ragazzi italiani e altrettanti giovani originari dell’Albania. Probabilmente a far scattare la rissa uno screzio avvenuto per futili motivi, abbinato all’assunzione di alcool. Un fenomeno, quello della movida violenta, che non accenna a frenare. La paura tra i residenti è stata tanta.