Muore a 23 anni dopo il terribile incidente. L'appello del fratello di Cristian: "Aiutateci a conoscere la verità" - CasertaCE

SANTA MARIA CAPUA VETERE (red.cro.) – Utilizza i social, Facebook, attraverso il gruppo “Ciò che vedo in città – SMCV“, il fratello di Cristian Moronese, il giovane di 23 anni di Sant’Andrea dei Lagni, deceduto la notte del 21 marzo dopo che con la sua auto, una Fiat Multipla, si è schiantato contro il muro di cinta di un deposito in via Martiri di Cefalonia a Macerata Campania.

Dominik, ha chiesto se esistessero video, o comunque qualsiasi informazione che possa aiutare a far luce sul decesso del giovane fratello. L’appello si chiude con una frase alla quale viene spontaneamente di allinearci: “aiutateci a conoscere la verità“.

IL TESTO COMPLETO

Ciao Donato (uno degli admin del gruppo), mi rivolgo a te e alle persone che ti seguono per riuscire ad avere più informazioni sulla sera del 22/03/2019. Quella sera maledetta dove mio fratello Cristian alle 23:45 circa ha perso la vita a causa dell’incendio che è divampato a seguito dell’impatto avvenuto proprio vicino al Cimitero di Macerata Campania.

Qualsiasi informazione, anche se vi sembra banale, potrà essere utile al fine di risalire alla verità, alla versione originale dei fatti e non a delle supposizioni. È inaccettabile non sapere la verità. Girano dei filmati on line che riprendono gli attimi dopo l’incidente, non sappiamo chi li ha girati, non sappiamo se chi li ha girati avrebbe potuto fare qualcosa per farci vedere un’ultima volta Cristian. Vi prego, aiutateci a conoscere la verità, anche in privato.

Mi affido a te Donato e a tutte le brave persone che ti seguono. Grazie.