Muore a 55 anni dipendente del Comune, la città sotto shock

TRENTOLA DUCENTA (Lidia e Christian de Angelis) – Grande dolore in tutta Trentola Ducenta alla notizia della morte di Gaetana Vitale. In questi giorni la prematura scomparsa della stimata e amata donna, dipendente comunale 55enne, che ha lottato contro un brutta malattia, ha gettato tutti nello sconforto e nel dolore. Tantissimi i messaggi di addio per Tania, come tutti la chiamavano affettuosamente, sposata con un componente della famiglia Mazzei e amorevole madre. Questo il commosso addio del fratello Dino che affranto scrive: “Vorrei sapere a che cosa è servito Vivere, amare, soffrire Spendere tutti i tuoi giorni passati Se presto sei dovuta partire.“