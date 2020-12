Muore a 64 anni noto medico di base

TRENTOLA DUCENTA (Lidia e Christian de Angelis) – Lutto nel mondo medico: addio al dottor Francesco Vista, 64 anni. Un terribile lutto sconvolge la comunità: lo stimato professionista, medico di base, è morto lasciando la moglie e due figli.

Un medico conosciuto e apprezzato dall’intera comunità, storica istituzione presso il presidio territoriale di guardia medica locale. Il cordoglio del sindaco Michele Apicella: “C’è giunta una notizia che comunico con grande dispiacere: è venuto a mancare un noto professionista del nostro territorio, il dott. Francesco Vista, medico di base, ben conosciuto come storica istituzione presso il presidio territoriale di guardia medica locale. Ci uniamo al dolore della famiglia, della moglie, dott.ssa Rosanna Martino e dei due figli, a cui va il nostro più sentito cordoglio e ricordiamo il dottore, sia come professionista di grande calibro, che esercitava la sua professione sempre con estrema umanità e con la massima disponibilità per i suoi pazienti, schierato nell’ultimo periodo anche nella lotta al covid, che come padre e marito esemplare.”