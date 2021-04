Muore da solo e non ha nessuno che paghi i funerali. Dopo due settimane in obitorio, se ne occupa il Comune

RECALE – Potranno essere finalmente celebrati, dopo due settimane di permanenza all’obitorio dell’ospedale civile di Caserta, i funerali del 53enne Matteo Pieri. La salma giungerà domani, giovedì, al cimitero di Recale alle ore 9:30. Purtroppo per lui non sarà celebrata alcuna cerimonia funebre.

L’uomo fu rinvenuto morto per un malore lo scorso 24 marzo nella sua modesta abitazione nella zona di vico Giordano Bruno, a Recale. Matteo non aveva nessuno che si potesse occupare delle esequie, per cui, dopo due settimane, è intervenuto il Comune.