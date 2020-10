Muore dipendente comunale. Il ricordo dell’ex assessore Lavino

ORTA DI ATELLA – “Oggi ci ha lasciato Carmela Fasano, storica dipendente comunale di Orta. – E’ il messaggio comparso poco fa sul profilo Facebook dell’ex assessore comunale Massimo Lavino – Negli anni in cui sono stato assessore ai servizi sociali ne ho apprezzato la competenza ma, soprattutto, l’umanità. Di fronte a chi ne aveva bisogno non si girava mai dall’altra parte. E’ una grave perdita per la tutta la comunità ortese. Esprimo le mie più sentite condoglianze a tutta la sua famiglia. Riposa in pace carissima Carmela” – ha concluso il professor Lavino.