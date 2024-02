Muore dopo essersi sentito male al bar, oggi l’addio allo zio dell’assessore comunale

PIEDIMONTE MATESE – E’ ancora tanta la tristezza per la morte di Alfonso Navara che ieri, giovedì, in un bar di via Roma a Piedimonte Matese è stato colto da malore improvviso e ha perso la vita.

76 anni, di San Potito Sannitico, l’uomo era lo zio dell’assessore comunale Isabella Navarra e negli anni passati è stato segretario del partito cittadino di Forza Italia.

Raggiunto il locale avrebbe ha chiesto al titolare del bar di poter utilizzare i servizi igienici. Dopo molti minuti non vedendolo tornare il gestore ha scoperto l’uomo riverso il pavimento. Scattato l’allarme sul posto si sono portati i soccorritori del 118 ma purtroppo non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Le esequie sono state celebrate oggi pomeriggio, venerdì, nella sua San Potito.