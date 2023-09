Muore dopo ore e ore di attesa in ospedale per l’intervento. No alla chiusura del caso, continua l’indagine 21 Settembre 2023 - 13:37

SPARANISE – Sulla morte di Giuseppe Elia, 60enne di Calvi Risorta, residente a Sparanise, spirato nell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta un anno fa, bisognerà ancora indagare. Lo ha sancito un giudice del tribunale di Santa Maria Capua Vetere durante l’udienza camerale in cui si sarebbe dovuto decidere se respingere o meno la richiesta di archiviazione presentata dal Pubblico Ministero. Elia è morto a causa di un arresto cardiocircolatorio durante l’operazione per bloccare un’emorragia causata da un’ulcera allo stomaco, motivo del malore che lo aveva colpito poche ore prima. Per l’intervento chirurgico l’uomo fu trasferito dall’ospedale San Rocco di Sessa Aurunca a quello di Caserta. Ed è proprio nella struttura del capoluogo che il 60enne avrebbe aspettato ore prima di entrare in sala operatoria. La moglie, caposala all’ospedale Melorio di Santa Maria Capua Vetere, chiede la verità.