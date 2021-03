Muore il dj Claudio Coccoluto. Memorabili le sue serate di musica dance a “La Storia”

CASERTA – È morto il dj Claudio Coccoluto. Aveva 59 anni. Il decesso è avvenuto la notte scorsa nella sua casa di Cassino. Lascia la moglie e due figli. Negli anni 90 divenne famosissimo nel periodo d’oro della musica dance. Memorabili le sue serate al locale “La Storia” di Caserta e al “Seven Up” di Formia, nota disco esplosa nell’anno ’85 durante gli intrecci tra il clan Bardellino e la banda della Magliana.

Il socio Giancarlo Battafarano, in arte Giancarlino, lo ha voluto ricordare con un messaggio: “Se ne va il maestro più grande e l’amico di sempre. Ha dato cultura alla musica nei club come dj e artista fuori dal coro. Sempre pronto a metterci la faccia con i media sia per gli aspetti gioiosi sia per i problemi del nostro settore. Con lui se ne va una parte di me”.