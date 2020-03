Muore a Ibiza il nipote del pentito Antonio Iovine

SAN CIPRIANO D’AVERSA – E’ morto improvvisamente ad Ibiza Francesco Iovine, figlio di Carmine, nonché nipote dell’ex boss, oggi collaboratore di giustizia Antonio Iovine. Francesco, come riporta Marilena Natale sulla sua pagina Facebook, aveva lasciato l’Italia per crearsi una vita diversa e si era trasferito in Spagna dopo il pentimento dello zio ‘o ninno. Questa notte ha avuto una crisi respiratoria ed è deceduto. Ieri sera si è recato in ospedale perchè colto da malore. Al momento non c’è ragione di sospettare un caso di Coronavirus, ma non è escluso che verrà effettuato un tampone post mortem.