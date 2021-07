Muore ingegnere 40enne casertano in vacanza. Un malore mentre era con la famiglia, domani i funerali

PIEDIMONTE MATESE – Si trovava a Campomarino Lido, località turistica molisana che affaccia sull’Adriatico, quando Pompeo Furno si è sentito male. Un malore che non gli ha dato scampo e inutili, purtroppo, i tentativi di soccorso messi atto dagli operatori sanitari, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Una morte terribile soprattutto per l’età di Pompeo, quarantenne, spirato mentre si trovava con la moglie e i due figli.

Nel pomeriggio di oggi, domenica, da salma giungerà a Castello del Matese da Campomarino Lido. I funerali, invece, si terranno domani alle ore 10 nella chiesa di Santa croce sempre a Castello del Matese. La salma invece sarà tumulata nel cimitero di Piedimonte Matese, suo comune di origine.

Ex capitano di una squadra di calcio locale, era uno stimato professionista e tecnico comunale a Sant’Angelo D’Alife ma anche in altri comuni. Furno aveva anche avuto delle collaborazioni con l’Asmel, la centrale di committenza utilizzata dai comuni e da altri enti pubblici per l’attribuzione e l’induzione di gare d’appalto.