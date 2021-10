CAPODRISE – (Lidia e Christian de Angelis) Addio Anna Valerio, 50 anni vittima del male. La comunità piange l’ennesima vittima del male, una donna forte, sensibile, generosa e nota in città. Anna ha lottato contro la malattia ma non ha vinto la sua battaglia, lascia nel dolore il marito Donato oltre i tre figli e tanti amici e parenti. I funerali si sono celebrati presso la chiesa di San Michele Arcangelo. Tanti i presenti per darle l’ultimo saluto.