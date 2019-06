Muore Matteo Alberini, noto chef 25enne che aveva trovato fortuna negli USA

ORTA DI ATELLA /CAIVANO (Lidia e Christian de Angelis) – Ci ha purtroppo lasciato Matteo Alberini, noto chef di soli 25 anni, portato via dal male del secolo.

Un lutto drammatico ha sconvolto due comunità: Matteo attualmente lavorava a Boston in un prestigioso locale, era davvero un maestro culinario, stava seguendo la sua grande passione, la cucina, conseguendo diversi successi professionali. Poi, purtroppo, la malattia ha avuto la meglio.



Questo il suo ultimo posto in cui riassume la sua dolorosa vicenda: “Questa foto sembra una normale foto familiare, ma non lo è. Dietro questa foto c’è una battaglia combattuta contro una malattia chiamata Melanoma, un cancro all’ultimo stadio, ci sono 3 mesi di ospedale, 10 radioterapia al cervello, un’operazione al polmone, un tubo impiantato per mangiare, e sopratutto le parole di un giovane dottore che mi diceva che non avrei superato la notte! Ma dietro questa foto ci sono anche tante preghiere, tante visite all’ospedale, tanti dottori, tanti amici, e l’affetto delle infermiere. Mia mamma mi dice che se sono ancora vivo è 50% grazie a Dio, e 50% grazie ai dottori… invece io penso che sia stato anche grazie a ogni singola persona che mi ha regalato una preghiera, una visita, un pensiero prima di andare a letto, di mangiare, di uscire. Vi ringrazio tutti perché vi ho sentiti!!! In questa partita contro il cancro abbiamo perso i primi 45 minuti , ma abbiamo recuperato alla grande nella seconda metà. Adesso siamo in vantaggio nei supplementari e speriamo di difendere bene per non andare alla lotteria dei rigori , per continuare in questo splendido campionato chiamato VITA!.”Centinai i messaggi di addio per il grande Matteo, ragazzone buono e generoso, che lascia un vuoto incolmabile in tutti coloro i quali lo hanno conosciuto.