CASTEL VOLTURNO – Un uomo di 88 anni di Castel Volturno è morto oggi pomeriggio. Era in attesa di effetture il test per verificare il contagio da coronavirus. Viveva a ridosso della Domiziana, dove sono arrivate le forze dell’ordine. L’anziano, affetto da altre patologie, era in lista per eseguire il tampone che sarà effettuato post mortem. I carabinieri hanno informato l’autorità giudiziaria.