Muore nello schianto in via Fontana Vecchia. L’autista della Bmw arrestato per omicidio stradale 28 Settembre 2019 - 19:31

SESSA AURUNCA – E’ risultato positivo ai cannabinoidi Antonio P, il 28enne di Sessa Aurunca che, con la sua Bmw lanciata a tutta velocità, ha travolto la piccola Matiz, in via Fontana Vecchia, guidata da Caterina Benevello, 47enne anche lei di Sessa Aurunca, e dove la donna ha trovato la morte. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di omicidio stradale ed è ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida che si celebrerà nei prossimi giorni.