Muore sul campo di calcio. Venerdì l’addio al 36enne Asare

SESSA AURUNCA – Saranno celebrati venerdì pomeriggio i funerali di Asare Seth Seare, l'immigrato 36enne di origine ghanese morto qualche giorno fa su un campo di calcio, a San Castrese, nel comune di Sessa Aurunca. Il calciatore si stava allenando in vista della partita contro lo United Castelforte. L'ultimo saluto si terrà nella sede della cooperativa sociale "Al di là dei Sogni" a Maiano, dove Asare lavorava e viveva. La stessa cooperativa organizzerà anche il viaggio della moglie e dei figli di Azar, rifugiati in Germania. A tale scopo è stato avviata una raccolta fondi on-line. Il comune invece pagherà i funerali e la sepoltura nel cimitero di San Castrese. Asare era in Italia da circa 10 anni ed era arrivato a Sessa Aurunca da 6, dopo aver vissuto a Castel Volturno.