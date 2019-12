NAPOLI. Lotta al contrabbando. La GdF intercetta un carico di 70 kg di “bionde” dall’Ucraina, 3 arresti

NAPOLI – Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, nel quadro

della costante attività finalizzata al contrasto del contrabbando di tabacchi

lavorati esteri, ha sequestrato nel capoluogo partenopeo oltre 70 kg. di

sigarette (marca Marlboro), per un totale di 3.570 pacchetti, provenienti

dall’Ucraina che avrebbero fruttato sul mercato circa 10.000 euro.

In particolare, i finanzieri del I Gruppo Napoli – 2° Nucleo Operativo

Metropolitano hanno intercettato nei pressi del Terminal bus della stazione

centrale di Napoli, 3 cittadini ucraini mentre scaricavano da un pullman, in

arrivo dalla Polonia, le sigarette di contrabbando, occultate all’interno di

alcune valigie.

Le Fiamme Gialle, oltre a bloccare l’illecito carico hanno arrestato i

responsabili, ricostruendo il “modus operandi” dei contrabbandieri i quali,

dopo essere entrati con regolare visto turistico nell’Unione Europea,

transitando attraverso la Polonia e mescolandosi ad altri numerosi

passeggeri regolari, tentavano di raggiungere il capoluogo partenopeo per

consegnare il prezioso carico.

Tuttavia, il viaggio dei 3 corrieri, nonostante l’accurata pianificazione, si è

concluso con l’arresto e la denuncia alla locale Procura della Repubblica,

per violazione del Testo Unico delle disposizioni in materia doganale.

L’attività di servizio testimonia il costante impegno esercitato dalla Guardia

di Finanza di Napoli nel contrasto agli illeciti nel settore del contrabbando

di generi di monopolio sottoposti ad accise, a tutela della salute pubblica e

delle casse dello Stato.