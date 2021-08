Nasce il circolo “Avanti Marcianise” guidato dal consigliere comunale Giuseppe Golino

MARCIANISE – Nasce ufficialmente a Marcianise il circolo di Avanti Italia, vicino allo storico leader socialista Claudio Martelli e attuale direttore del quotidiano fondato da Leonida Bissolati. Un gruppo di proposizione, una culla di idee utili alla collettività ispirata ai valori fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana e ai principi di libertà, uguaglianza, solidarietà e pace che si propone di applicare la logica della condivisione, della gestione partecipata e dell’interesse comune. La persona a cui è stato affidato il futuro di “Avanti Marcianise” è il consigliere comunale Giuseppe Golino che, nel corso della riunione costitutiva, è stato eletto all’unanimità come coordinatore cittadino del circolo.

Golino arriva alla direzione del circolo dell’Avanti, dopo l’esperienza vissuta da presidente della Pro Loco Marthianisi – che, in circa tre anni di lavoro fondato sulla presenza costante sul territorio e su un’azione propositiva, ha portato ad essere una realtà di riferimento dei vertici provinciali, riuscendo a piazzare anche un consigliere nell’Unpli, l’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia – e da coordinatore del gruppo comunale di Protezione civile di Marcianise, divenuto un riferimento dei vertici regionali. “L’incarico affidatomi mi inorgoglisce e al tempo stesso mi investe di una responsabilità che conosco fin troppo bene – afferma il consigliere comunale Giuseppe Golino – La responsabilità di gestire un gruppo e portarlo a raggiungere gli obiettivi che pian piano pianificheremo e porremo alla base della nostra azione in città. Ringrazio per la fiducia accordatami il coordinatore provinciale Francesco Brancaccio, il coordinatore regionale Felice Iossa e l’onorevole Claudio Martelli che fin da piccolo è stato per me un punto di riferimento. Già dai tempi della rubrica di Rai 3 “Mixer” che guardavo seduto accanto a mio padre, dove si parlava di Martelli, allora ministro di Grazia e Giustizia. E’ un onore per me entrare all’interno di questa organizzazione e lo sarà ancora di più quando avrò la possibilità di stringergli la mano personalmente”.

Nel corso della riunione è stato inoltre costituito il gruppo dirigente del circolo “Avanti Marcianise” che è composto, oltre che dal coordinatore Golino, dal vice coordinatore cittadino Francesco Mastroianni, dal portavoce Giovanni Iorio e dai consiglieri Salvatore Casillo e Pasqualina Scialla.