CESA (COMUNICATO STAMPA) – Nascerà una piazzetta su un bene confiscato alla camorra con annessi orti sociali

📍 partita la gara di appalto per la realizzazione della pista ciclabile in zona Arena

Vogliamo condurre la nostra campagna elettorale raccontando gli obiettivi raggiunti ed i traguardi che si intendono ancora raggiungere.



👉 abbiamo approvato un progetto esecutivo per la realizzazione di una area giochi attrezzata, su un bene confiscato alla #camorra, in via Rosa Parks.Nascerà una piazzetta e a giorni partirà il bando per assegnare i lotti per gli orti sociali. Associazioni e cittadini potranno fare richiesta di utilizzo di questi spazi per coltivare prodotti per autoconsumo.Il progetto ha ottenuto il via libera della commissione consiliare beni confiscati presieduta dal consigliere #NicolaAutiero con la supervisione dell’assessore delegato Giusy Guarino.👉 partita la gara per la realizzazione della pista ciclabile in zona Arena. Il termine ultimo per la consegna delle offerte è il 27 luglio.