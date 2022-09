Nasconde droga nelle parti intime per portarla in carcere al figlio, scoperta grazie a “Masaniello”

Beccata con 62 grammi di hashish

ARIENZO – Nasconde droga nelle parti intime per portarla in carcere al figlio. E’ accaduto alla casa circondariale di Arienzo dove una donna stava cercando di portare 62 grammi di hashish al figlio detenuto. A scoprirla è stato il pastore tedesco Masaniello delle Unità Cinofile di Avellino, in trasferta nel carcere casertano.

“Quando vengo a conoscenza di donne, madri, mogli, compagne di detenuti che introducono la droga in carcere nascondendola nelle parti intime mi vergogno prima come donna e poi come garante” ha commentato la garante dei detenuti della provincia di Caserta Emanuela Belcore. “Ancor di più per quegli uomini che strumentalizzano le proprie donne in questo modo scabroso. Partorite figli invece di partorire hashish”.