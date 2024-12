Nasconde munizioni e pistole nel cruscotto dell’auto, ARRESTATO 60enne

Una pistola è risultata essere una “scacciacani” modificata, mentre l’altra, perfettamente funzionante, con matricola abrasa

SAN CIPRIANO D’AVERSA – La Polizia di Stato di Caserta ha arrestato, nei giorni scorsi, a San Cipriano d’Aversa, un 60enne, originario dell’agro aversano, per detenzione illegittima di armi.

In particolare, poliziotti della Squadra Mobile, in seguito a un controllo, hanno trovato, nascoste in un vano ricavato all’interno del cruscotto della vettura dell’uomo, due armi clandestine e numerose cartucce. Una pistola è risultata essere una “scacciacani” modificata, mentre l’altra, perfettamente funzionante, con matricola abrasa. Sono stati, inoltre, trovati nella disponibilità della persona arnesi utili alla fabbricazione di armi alterate.

L’arrestato, con numerosi precedenti, è stato associato al Casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere. Dopo la convalida dell’Autorità giudiziaria, è stata confermata la misura della custodia in carcere.