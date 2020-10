Nata a CASERTA a luglio. Bimba positiva al covid abbandonata in ospedale a Palermo

CASERTA – Nata a luglio a Caserta da genitori romeni appartenenti alla comunità rom e abbandonata da due “zie” all’ospedale Di Cristina di Palermo perché positiva al Covid. E’ quello che è accaduto alla piccola Anna, di appena 4 mesi.

Il procuratore dei minori di Palermo, Massimo Russo, sta ultimando gli accertamenti prima di chiedere al Tribunale lo stato di abbandono per la piccola in modo da poter attivare tutte le procedure per l’affidamento.

Secondo il certificato di nascita, come dicevamo, la piccola è nata a luglio a Caserta, da genitori romeni che apparterrebbero alla comunità rom. I due sarebbero irreperibili e non è chiaro perché la bimba fosse a Palermo. Gli inquirenti stanno cercando di fare luce su questo e altri aspetti della vicenda compreso quello riguardo le due donne (una positiva al covid) che nel giro di dieci giorni si sono presentate in ospedale per poi fuggire via abbandonando la neonata nel reparto di malattie infettive allestito per i piccoli pazienti affetti da covid-19.

Due fascicoli sono già stati aperti per abbandono di minore nei confronti delle due donne, entrambe di nazionalità romena pare residenti a Palermo ma parte di un gruppo rom nomade.