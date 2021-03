Neonato ustionato al Santobono: “Purtroppo nessun miglioramento”

NAPOLI – “Purtroppo non arrivano buone notizie dal Santobono. Il neonato, che ha riportato gravi ustioni, non migliora. Per fortuna, però, non vengono registrati nemmeno peggioramenti. Ho parlato con il direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera “Santobono-Pausilipon” che mi ha aggiornato sulla situazione e mi ha spiegato che il piccolo, anche oggi, è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per rimuovere il tessuto necrotico dovuto alle lesioni e alle ustioni. Restiamo in attesa e fiduciosi, sperando che la situazione possa migliorare”.

Lo ha detto Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale di Europa Verde, che è costantemente in contatto con la Direzione sanitaria dell’ospedale pediatrico collinare.

PER APPROFONDIRE: