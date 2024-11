NEOSPOSINI SCOMPARSI. Pietro e Maria hanno il “vizio” del viaggio last minute. Ma il cellulare di lei e i due figli…

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

Da una parte questo particolare fa ben sperare, c’è però il dettaglio importante di un cellulare lasciato sul tavolo della cucina e che nessuno sa di una partenza

CESA – Maria Zaccaria è originaria di Sant’Antimo, Pietro Montanino, invece, di Frattamaggiore. Sono queste le città di provenienza della coppia di neosposi, unitisi al comune di Cesa dove da un po’ risiedono, il 25 ottobre scorso, e scomparsi nel nulla dal martedì successivo.

Pietro fa il vigilante per un istituto di sicurezza privato, mentre Maria lavora per un’impresa di pulizie.

Vivono assieme a due figli, uno che la donna ha avuto da una precedente relazione e l’altro, invece, nato dall’unione della coppia.

Quello che ci dicono da Frattamaggiore e da Sant’Arpino, i luoghi dove sono cresciuti Maria e Pietro, è che si tratta di una coppia a cui piace viaggiare, che, come tanti, cerca di prendere il momento giusto per potersi dedicare qualche giorno di riposo, qualche offerta last minute.

Ed è quello che, inizialmente, si è pensato quando né Pietro, né Maria si sono fatti sentire, dopo che i bambini sono stati lasciati alla madre di lei, residente anch’ella a Cesa.

Questa indole all’esplorazione della coppia poteva far rientrare l’allarme, ma c’è un dettaglio importante. Maria, infatti, non è partita con il suo cellulare, abbandonato sul tavolo della cucina. E sembra molto difficile che una persona decida di lasciare i propri figli per un viaggio, non portandosi il suo telefono, necessario mezzo di comunicazione con la famiglia, e senza avvisarli riguardo a dove si sarebbero poi recati lei e il papà.

La denuncia è comunque partita nella giornata di mercoledì e si spera di avere notizie dalla coppia, in modo da tranquillizzare i figli, i familiari e tutti gli amici.