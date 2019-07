SANTA MARIA CAPUA VETERE (red.cro.) – Tragico ritrovamento nel tardo pomeriggio di ieri nel comune di Santa Maria Capua Vetere. Un uomo, A. S. di 60 anni, è stato trovato senza vita all’interno del suo appartamento in via De Michele. Dopo diverse ore in cui i parenti non riuscivano a mettersi in contatto con lui, hanno allertato i soccorsi.